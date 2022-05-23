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Cagliari'nin hazin sonu

İtalya Serie A'da Cagliari, 31 şut çektiği maçta aradığı golü bulamadı ve Venezia ile 0-0 berabere kaldı. Cagliari bu sonuçla küme düştü.

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Haber Merkezi AA
Cagliarinin hazin sonu
Cagliari'de futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Serie A'da 2021-2022 sezonu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

38. haftanın kapanış maçları sonrasında lige veda eden son takım da belli oldu.

Puan tablosunda küme düşme hattında 18. basamakta yer alan Cagliari, haftalar öncesinde küme düşen Venezia'ya konuk olurken, 17. sırada bulunan Salernitana da evinde Udinese'yi ağırladı.

Salernitana evinde Udinese'ye 4-0'lık farklı skorla yenilmesine karşın, kümede kalma mücadelesindeki rakibi Cagliari'nin deplasmanda Venezia ile 0-0 berabere kalması neticesinde lige tutundu.

Salernitana'nın yenildiği son haftada galip gelemeyerek büyük fırsatı değerlendiremeyen Cagliari, 30 puanla 18. sırada yer alarak, Serie A'ya veda etti.

Cagliari, gol atmadığı Venezia maçını 31 şut ile tamamladı.

Venezia-Cagliari maçının dikkati çeken istatistikleri.
Venezia-Cagliari maçının dikkati çeken istatistikleri.

Avrupa bileti alan takımlar

Milan'ın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Serie A'ya veda eden takımlar ise Cagliari, Genoa ve Venezia oldu.

Bu arada, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak İtalyan takımları da kesinleşti. Ligi ilk 4 sırada bitiren Milan, Inter, Napoli ve Juventus; UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 5. sırada tamamlayan Lazio ile 6. basamaktaki Roma; UEFA Avrupa Ligi'ne ve 7. sıradaki Fiorentina da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

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