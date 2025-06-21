Çaykur Rizespor'dan sağ beke takviye

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, Furkan Orak’ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak’a kulübümüze “Hoşgeldin.” diyor başarılar diliyoruz.