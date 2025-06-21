Çaykur Rizespor'dan sağ beke takviye

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Esenler Erokspor Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Teksüt Bandırmasporlu Billal Messaouldı (sağda) ile Esenler Erokspor oyuncusu Furkan Orak (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, transfer çalışmaları kapsamında Esenler Erokspor forması giyen 24 yaşındaki Furkan Orak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da forma giyen Furkan Orak ile anlaşma sağladı.
Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:
Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, Furkan Orak’ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak’a kulübümüze “Hoşgeldin.” diyor başarılar diliyoruz.
#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
#Furkan Orak