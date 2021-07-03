Danimarka EURO 2020'de yarı finalde

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Çek Cumhuriyeti ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Danimarka yarı finale yükseldi.
Danimarka'ya turu getiren golleri 5. Thomas Delaney ve 42. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Çekya'nın tek golünü ise 49. dakikada Patrik Schick attı.
Danimarka'nın yarı finaldeki rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının galibi olacak.
Thomas Delaney'nin attığı gol:
⚽GOL! Danimarka golle başladı! Delaney şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi... #EURO2020 #CZE #DEN pic.twitter.com/lpIJ89ie2D
⚽GOL! Danimarka golle başladı! Delaney şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi... #EURO2020 #CZE #DEN pic.twitter.com/lpIJ89ie2D— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2021
Kasper Dolberg'in golü:
⚽GOL! Maehle'den ayağının dışıyla enfes bir asist ve Dolberg'e sadece dokunmak kalıyor! Danimarka farkı ikiye çıkardı... #EURO2020 #CZE #DEN pic.twitter.com/ZkiA2Jg60l
⚽GOL! Maehle'den ayağının dışıyla enfes bir asist ve Dolberg'e sadece dokunmak kalıyor! Danimarka farkı ikiye çıkardı... #EURO2020 #CZE #DEN pic.twitter.com/ZkiA2Jg60l— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2021
Patrik Schick'in attığı gol:
⚽GOL! Patrik Schick'ten çok klas dokunuş! Çekya umutlanıyor... #EURO2020 #CZE #DEN pic.twitter.com/k1uLupZ9uS
⚽GOL! Patrik Schick'ten çok klas dokunuş! Çekya umutlanıyor... #EURO2020 #CZE #DEN pic.twitter.com/k1uLupZ9uS— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2021