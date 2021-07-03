Spor Danimarka EURO 2020de yarı finalde
FUTBOL FUTBOL

Danimarka EURO 2020'de yarı finalde

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup eden Danimarka yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çek Cumhuriyeti-Danimarka maç özeti ve golleri izle
Danimarkalı futbolcuların gol sevinçleri

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Çek Cumhuriyeti ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Danimarka yarı finale yükseldi.

Danimarka'ya turu getiren golleri 5. Thomas Delaney ve 42. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Çekya'nın tek golünü ise 49. dakikada Patrik Schick attı.

Danimarka'nın yarı finaldeki rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının galibi olacak.

Thomas Delaney'nin attığı gol:

Kasper Dolberg'in golü:

Patrik Schick'in attığı gol:


Abone Ol Google News
Apartman bahçesindeheyecanlandıran keşif

Apartman bahçesinde
heyecanlandıran keşif

Bilecik'te bulundu: 8 bin 500 yıllık
Son yarı finalist belli oluyor

Son yarı finalist belli oluyor

​Ukrayna-İngiltere maçında ilk 11'ler belli oldu.
YHT seferleri iptal edildi

TCDD aşırı yağış sonrası zarar gören raylar için açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

Beş ilde<br>KCK operasyonu

Beş ilde
KCK operasyonu

​28 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Fethiye'de<br>tur teknesi battı

Fethiye'de
tur teknesi battı

​37 yolcudan üçü boğulma tehlikesi geçirdi.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'ye eleştiri.

​266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı

İstanbul ​Şile'de sağanak sonrası dere taştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.