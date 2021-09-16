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Cengiz Ünder'in golü Marsilya'ya yetmedi: Lider Galatasaray oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk hafta maçında Marsilya, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi'nde haftayı lider tamamladı.

Haber Merkezi DHA
Cengiz Ünderin golü Marsilyaya yetmedi: Lider Galatasaray oldu
Cengiz Ünder Marsilya'da başarılı performans sergilemeye devam ediyor.

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 57’nci dakikada Nayair Tiknizyan ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Marsilya'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, 59'uncu dakikada takımını öne geçirdi.

89'uncu dakikada Faustino Anjorin'in attığı golle Lokomotiv Moskova, beraberliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol çıkmayınca iki takım da 1'er puanla yetindi.

  • Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Lazio'nun yer aldığı E Grubu'nda; sarı-kırmızılılar 3 puanla grup lideri olurken, Marsilya ve Lokomotiv Moskova 1'er puanla haftayı kapattı. Lazio ise ilk haftada puan alamayarak grubun son sırasında yer aldı.

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