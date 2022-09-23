Ceyhun Kazancı'dan Valerien Isamel ve Ersin Destanoğlu açıklaması

Teknoloji

Apple mağazalarının önünde iPhone kuyruğu: Vatandaşlar geceden sıraya girdi

Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan iPhone 14 serisinin bugün itibarıyla satışları başladı. Satışların başlamasıyla birlikte pek çok vatandaş iPhone satış noktalarında kuyruk oluşturdu. Apple Türkiye, konuyla ilgili olarak yayınladığı basın bülteninde bazı vatandaşların mağazalar önünde gece saatlerinden itibaren beklediğini açıkladı.