Chelsea'den savunmaya Badiashile takviyesi

Badiashile kariyerinde şu ana kadar toplam 142 maça çıkıp 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Chelsea, yeni kadro yapılanmasını sürdürüyor. Özellikle bu sezon istediği gibi rekabetçi olamayan Londra ekibi, geleceğe yatırım yapıyor.

Bu doğrultuda birçok genç ismin kulüpleriyle görüşme halinde olan Chelsea, Monaco'nun 21 yaşındaki stoperi Benoit Badiashile'yi kadrosuna kattı.

37 milyon euro

Bu sezon Monaco formasıyla 16 maçta 2 gol atan stoperin bonservis bedeli 37 milyon euro olarak açıklandı. Chelsea yaptığı açıklamada 7.5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Kongo asıllı 1.94 boyu olan Fransız stoper, Monaco kulübü altyapısından yetişti. Diğer taraftan genç stoper bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'da oynanan Trabzonspor maçında da görev almıştı.

🤝🏻Chelsea, Monaco'nun 21 yaşındaki stoperi Benoit Badiashile'yi 37 milyon euro karşılığında transfer etti.pic.twitter.com/oK4b5puGLz REKLAM January 5, 2023

SPOR Enzo Fernandez Chelsea yolunda