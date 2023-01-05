Spor Chelseaden savunmaya Badiashile takviyesi
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Chelsea'den savunmaya Badiashile takviyesi

Premier Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Chelsea, geleceğe dönük hamlelerine devam ediyor. Son olarak Datro Fofana, Andrey Santos gibi genç isimlerle anlaşan Londra ekibi, Fransız stoper

Benoit Badiashile'yi kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Benoit Badiashile için 37 milyon euro ödedi! Badiashile kimdir? kaç yaşında?
Badiashile kariyerinde şu ana kadar toplam 142 maça çıkıp 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Chelsea, yeni kadro yapılanmasını sürdürüyor. Özellikle bu sezon istediği gibi rekabetçi olamayan Londra ekibi, geleceğe yatırım yapıyor.

Bu doğrultuda birçok genç ismin kulüpleriyle görüşme halinde olan Chelsea, Monaco'nun 21 yaşındaki stoperi Benoit Badiashile'yi kadrosuna kattı.

37 milyon euro

Bu sezon Monaco formasıyla 16 maçta 2 gol atan stoperin bonservis bedeli 37 milyon euro olarak açıklandı. Chelsea yaptığı açıklamada 7.5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

  • Kongo asıllı 1.94 boyu olan Fransız stoper, Monaco kulübü altyapısından yetişti. Diğer taraftan genç stoper bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'da oynanan Trabzonspor maçında da görev almıştı.

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