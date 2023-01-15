Chelsea Mudryk'i kadrosuna kattı

Chelsea'de transfer çalışmaları sürüyor. Birçok genç isme yatırım yapan Londra ekibi bir süredir bir diğer Londra kulübü Arsenal ile Ukraynalı sol kanat Mykhaylo Mudryk için transfer mücadelesine girmişti.

Mutlu sona ulaştılar

Shakhtar Donetsk ile uzun süredir transfer pazarlığı yapan Chelsea, Ukrayna kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Mudryk ile de anlaşan İngiliz ekibi, futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından 7 yıllık sözleşme imzalayacak.

100 milyon euro

Shakhtar ile bir süredir anlaşma zemini arayan Chelsea, 100 milyon euroluk beklentisi bulunan Ukrayna ekibinin direncini kıramadı.

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İngiliz basınına göre Londra ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon euro ödeyecek.

Paylaşım yaptılar

Ukrayna kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FC Shakhtar başkanı Rinat Akhmetov ve Chelsea'nin ortak sahibi Behdad Eghbali, bugün Mykhailo Mudryk'in Chelsea FC'ye transferini görüştüler. Taraflar, oyuncunun kulübe transferi konusunda anlaşmaya çok yakın" ifadeleri kullandı.

Chelsea'nin cevabı ise şu şekilde;

Chelsea'nin kullandığı ifade, bu transferin tamamlandığına yoruldu,

Mykhaylo Mudryk kimdir?

Futbola Shakhtar altyapısında başlayan 22 yaşındaki sol kanat Kharkiv'de doğmuştur. Arsenal Kyiv ile Desna'ya kiralanan Mudryk, sonrasında Shakhtar Donetsk U19'un UEFA akademi maçlarında görev aldı.

Shakhtar Donetsk ile ilk resmi maçına Olimpik Donetsk karşısında 17 yıl 9 ay 26 günlükken çıktı. 22 yaşındaki futbolcu Shakhtar formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkıp 12 gol 17 asistlik performans sergiledi.

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