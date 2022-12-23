Spor Chelseaden iki hücumcu hamlesi
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Chelsea'den iki hücumcu hamlesi

Bu sezon Premier Lig'de hücum anlamında sorunlar yaşayan Chelsea, geleceğe yönelik takviyeler yapmaya hazırlanıyor. İki hedef ise Santos ve Fofana. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelseaden iki gelecek hamlesi: Santos için 20, Fofana için 12 milyon euro!
18 yaşındaki Andrey, Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında da görev alıyor.

Bu sezon Premier Lig'de işleri yolunda gitmeyen takımlardan Chelsea, iki hücumcu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar 14 maçta sadece 17 gol atan Londra ekibi, kolları sıvayarak bir süredir takip ettikleri iki hücumcu isim için hamle yaptı.

Bu sezon Chelsea'de Sterling ve Havertz 3'er gol atarken, Mount ve Jorginho ise 2'şer gol atarak skor katkısı verdiler.
Bu sezon Chelsea'de Sterling ve Havertz 3'er gol atarken, Mount ve Jorginho ise 2'şer gol atarak skor katkısı verdiler.

Fofana için 12 milyon euro

İngiliz kulübü, bu sezon Molde formasıyla 37 maçta 21 gol atıp 7 asist yapan David Datro Fofana transferi için Norveç ekibiyle ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki David Datro Fofana bu sezon Molde ile 4 Konferans Ligi karşılaşmasında süre alıp 2 gol attı.
20 yaşındaki David Datro Fofana bu sezon Molde ile 4 Konferans Ligi karşılaşmasında süre alıp 2 gol attı.
  • Bu transfer için Molde'ye 12 milyon euro ödemeye hazırlanan Londra ekibi, oyuncuyu yakın bir zamanda sağlık kontrollerinden geçerek açıklamayı düşünüyor.

Santos için 20 milyon euro

Chelsea, Real Madrid'in Endrick hamlesi sonra Brezilya pazarından hamlesini yaptı. Bu sezon Vasco da Gama ile Serie B'de 34 maçta 8 gol atan ofansif orta saha Andrey Santos'u kadrosuna katmak için Brezilya ekibiyle anlaşmaya vardı.

Santos ve Fofana için toplamda 32 milyon euroluk bir yatırım yapacak olan Chelsea'nin birkaç hamle daha yapması öngörülüyor.
Santos ve Fofana için toplamda 32 milyon euroluk bir yatırım yapacak olan Chelsea'nin birkaç hamle daha yapması öngörülüyor.
  • Londra temsilcisi bu transfer için Brezilya kulübüne 20 milyon euro civarı bir para ödeyecek.

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