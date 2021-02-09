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Çin kulübü Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı

Shandong Luneng Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) kulüplere getirdiği mali kurallara uymadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı. Organizasyona Shandong Luneng'in yerine başka bir takım katılacak.

Haber Merkezi AA
Dünyaca ünlü futbolcu Fellaini de Shandong Luneng forması giyiyor.
Dünyaca ünlü futbolcu Fellaini de Shandong Luneng forması giyiyor.

AFC'den yapılan açıklamada, Shandong Luneng Kulübünün ödeme taahhütlerini yerine getirmediği için lisansının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün hangi ödemeleri yapmadığına dair detaylara yer verilmezken, Çin medyasında yer alan haberlerde 2016-2017 sezonunda takımının antrenörlüğünü yapan Felix Magath'ın yardımcısı Kevin Stotz ile ödeme konusunda anlaşmazlık yaşandığı bilgisi yer aldı.

Geçen yıl Çin Federasyon Kupası'nı kazanarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Shandong Luneng, Hong Kong'un Kitchee, Tayland'ın Port FC ile ön eleme turundan gelecek üçüncü bir takımla J Grubu'nda mücadele edecekti.

  • Nisanda başlayacak müsabakalara Shandong Luneng'in yerine başka bir takım katılacak.

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