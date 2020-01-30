Çin Ligi virüsten dolayı ertelendi: Yıldızlar ayrılmak istiyor

Çin Futbol Federasyonu, ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Süper Lig'in başlama tarihini erteledi. Federasyondan yapılan açıklamada, futbolun bütün unsurlarının virüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihinin ertelendiği kaydedildi.

Anderson Talisca, Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Marko Arnautovic, Salomon Rondon gibi çok sayıda yıldız futbolcunun kariyerini sürdürdüğü Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.

Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, Formula 1 yönetimi de 17-19 Nisan'daki grand prix öncesinde gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

Öte yandan Çin'de yer alan haberlerde yıldız futbolcuların menajerlerine talimat verdiği ve ülkeden ayrılmak istedikleri bildirildi.