BUNDESLİGA

Coman'ın hızlı gelişen kariyeri bitebilir

22 yaşında 7 kez şampiyonluk yaşayan Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, yaşadığı sakatlıkların ardından futbolu bırakma noktasına geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kingsley Coman uzun bir aranın ardından yeniden sahalara döndü.

Kingsley Coman uzun bir aranın ardından yeniden sahalara döndü.

Fotoğraf: MICHAELA REHLE / Reuters

2018 yılında sol bileğinden iki kez ciddi bir sakatlık geçiren ve aralık ayının başında yeşil sahalara dönen Fransız futbolcu Kingsley Coman bir daha sakatlanmamayı umuyor.

Telefoot'a konuşan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, sol ayağının üçüncü bir ameliyatı kaldırmayacağını söyleyerek şunları ifade etti:

  • Sahalara dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için çok zor geçen bir yılı geride bıraktım. Sakatlandığım zaman dünyanın sonu oluyor. Bir daha böyle anlar yaşamak istemiyorum. Üçüncü bir operasyonu kaldıramam. Kendime dikkat ediyorum ama sakatlanırsam artık bırakırım.

22 yaşında 7 şampiyonluk yaşadı

Profesyonel olarak formasını giydiği her takımda şampiyonluk yaşayan Fransız yıldız, 2015-2016 sezonunda ise mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu ağustos ayında bir kez maça çıktığı Juventus'la Serie A'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile üç kez Bundesliga'yı kazandı.

Kingsley Coman'ın şampiyonlukları şöyle:

  • 2013, 2014 - PSG
  • 2015, 2016 - Juventus
  • 2016, 2017, 2018 - Bayern Münih

22 yaşında 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak
22 yaşında 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, kariyerinde ilginç bir istatistiğe imza attı.Haziran ayında 22 yaşına girecek olan Coman, Bayern Münih'in sezon sonuna mutlu sona ulaşmasıyla kariyerindeki 7. lig şampiyonluğunu elde etmiş olacak.Profesyonel olarak formasını giydiği her takımda şampiyonluk yaşayan Fransız yıldız, 2015-2016 sezonunda mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu Ağustos ayında bir kez maça çıktığı Juventus'la Serie A'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile Bundesliga'yı kazandı.Kingsley Coman'ın şampiyonlukları şöyle:2013, 2014 - PSG2015, 2016 - Juventus2016, 2017, 2018 (muhtemel)- Bayern Münih Kingsley Coman (@king_coman29)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 25, 2017 at 3:04ös PST)

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