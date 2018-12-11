Coman'ın hızlı gelişen kariyeri bitebilir

2018 yılında sol bileğinden iki kez ciddi bir sakatlık geçiren ve aralık ayının başında yeşil sahalara dönen Fransız futbolcu Kingsley Coman bir daha sakatlanmamayı umuyor.

Telefoot'a konuşan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, sol ayağının üçüncü bir ameliyatı kaldırmayacağını söyleyerek şunları ifade etti:

Sahalara dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için çok zor geçen bir yılı geride bıraktım. Sakatlandığım zaman dünyanın sonu oluyor. Bir daha böyle anlar yaşamak istemiyorum. Üçüncü bir operasyonu kaldıramam. Kendime dikkat ediyorum ama sakatlanırsam artık bırakırım.

22 yaşında 7 şampiyonluk yaşadı

Profesyonel olarak formasını giydiği her takımda şampiyonluk yaşayan Fransız yıldız, 2015-2016 sezonunda ise mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu ağustos ayında bir kez maça çıktığı Juventus'la Serie A'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile üç kez Bundesliga'yı kazandı.

Kingsley Coman'ın şampiyonlukları şöyle:

2013, 2014 - PSG

2015, 2016 - Juventus

2016, 2017, 2018 - Bayern Münih