Connor Barron: 'Fenerbahçe karşısında işimizi ciddiyetle yapmalıyız'

Teknik direktörlerinin istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Barron, "Hepimiz aynı gemideyiz. Benim için çok güzel bir dönüş oldu sakatlığın ardından. Bu süreçte oyunumun çeşitli taraflarını geliştirmeye çalıştım. Geçen hafta mükemmel performans sergiledik ama iş henüz bitmedi. Yapacak çok şeyimiz var. Fenerbahçe mutlaka dönmek isteyecektir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

"Her maça ayrı bakmalısınız. Bu turu atlamak istiyorsanız işinizi ciddiyetle yapmalısınız. Odaklanmamız gereken tek şey yarınki maç. Avrupa'da çok üst düzey oyuncularla karşılaşırsınız, yarın da böyle olacak. Tek hedef o maçı kazanıp bir üst tura yükselmektir. Hocamız geçmişte üst düzey bir oyuncuydu. Takımı geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Tüm teknik heyet şu ana kadar çok iyiydi. Maçla ilgili net mesajlar verdiler bizlere. Takım olarak hareket etmeliyiz. Önümüzdeki bu yolda taşlar da oldu. Her maçı olduğu gibi göğüslemeliyiz. Bir oyuncu olarak kendinizi göstermek istiyorsanız Avrupa bunun için iyi bir imkan. Yarın akşam önemli bir işimiz var ve o işimizi tamamlamamız gerekiyor."