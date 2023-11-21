Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi karşı karşıya geliyor

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile Lionel Messili Inter Miami, 2024 yılının Şubat ayında Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.





Kariyerlerini sonlarına doğru yaklaşırken efsanevi iki isim, belki de son kez bir karşı karşıya gelecekler.





Son olarak geçtiğimiz sezon Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası'nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelmişti.





PSG'nin, 5-4 galip geldiği karşılaşmada Lionel Messi bir gol atarken Cristiano Ronaldo iki kez gol sevinci yaşamıştı.



















