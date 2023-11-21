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Spor

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi karşı karşıya geliyor

Al Nassr ve Inter Miami hazırlık maçı yapacak. İki ekip arasındaki özel maçın 2024 yılının şubat ayında Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklandı. Dünya futbolunun önemli iki ismi bu karşılaşmayla birlikte belki de son kez birbirlerine rakip olarak sahaya çıkacaklar.

20:39 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 21:16 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Karşılaşma Şubat 2024'te oynanacak.

Karşılaşma Şubat 2024'te oynanacak.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile Lionel Messili Inter Miami, 2024 yılının Şubat ayında Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.


Kariyerlerini sonlarına doğru yaklaşırken efsanevi iki isim, belki de son kez bir karşı karşıya gelecekler.


Son olarak geçtiğimiz sezon Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası'nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelmişti.


PSG'nin, 5-4 galip geldiği karşılaşmada Lionel Messi bir gol atarken Cristiano Ronaldo iki kez gol sevinci yaşamıştı.






#Al Nassr
#Inter Miami
#Cristiano Ronaldo
#Lionel Messi
40 dakika önce
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