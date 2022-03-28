Cristiano Ronaldo'ya Türk ortak: Birlikte restoran açacaklar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlendiği Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Danışmanı Adnan Akgün ve Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Sönmezay, Dijital Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Alanları, Türkiye’nin Girişimcilik Haritası, Proje ve Fikir Geliştirme, Sosyal Medya Pazarlama, E-Ticaret, E-ihracat, Dijital Pazarlama, Yasal Düzenlemeler, Şirket Kuruluşu gibi konularda genç girişimcileri bilgilendirdi. Programın ikinci bölümünde ise dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve’nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

REKLAM

"Ronaldo ile ortak yer açıyoruz"





Geçtiğimiz yıl La Liga’nın konuğu olarak gittiği Madrid’de Cristiano Ronaldo’dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.

Özdemir’in bu açıklamaları salonu dolduran takipçilerinden büyük alkış aldı.

REKLAM

Cristiano Ronaldo daha önce CZN Burak ile bir araya gelmişti.

FOTOĞRAF 6 Tottenham karşısında 3 gol kaydederek hat-trick yapan ve 807 kariyer golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, FIFA’nın resmi istatistik tutmamasına rağmen 1931-1955 tarihleri arasında 805 gol attığı tahmin edilen Avusturya-Çekya asıllı Josef Bican’ı geride bırakarak profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. Dünya futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo'nun büyük büyük dedelerinin Batı Afrika'dan göç ettiği iddia edildi. 5 Şubat 1985 yılında Portekiz'in Madeira Adası'nda doğan Cristiano Ronaldo, aslında Batı Afrika'dan göç eden bir aileden dünyaya geliyor. Lifebogger'da yer alan bilgilere göre, Ronaldo'nun baba tarafı 'Praia'lı. Praia da Cape Verde'nin (Yeşil Burun Adaları) başkenti. Cristiano Ronaldo'nun baba tarafından dedesi olan Humberto Cirilo Aveiro'nun annesi Isabel Rosa da Piedade'nin ailesi Yeşil Burun Adaları'ndan göç etmiş. Cristiano Ronaldo'nun asıl memleketi ortaya çıktı Dünya futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun, asıl memleketinin Portekiz olmadığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun atalarının, Batı Afrika'dan göç ettiği iddia edildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



