Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

CZN Burak Messi ve Ronaldinho formalarını sattı

Yaptığı yemek videoları ve konuk ettiği ünlü isimlerle tanınan CZN lakaplı Burak Özdemir, Ronaldinho ve Messi formalarını depremzedeler için satışa çıkartmıştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:35 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CZN Burak ve sattığı formalar

CZN Burak ve sattığı formalar

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor.


Restoranına gelen futbolcularla çektiği videolar ile ünlü olan sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, depremzedeler için iki önemli ismin formasını satmaya karar vermişti. Aslen Hatay/Yayladağlı olan CZN Burak, Lionel Messi'nin kendisine gönderdiği imzalı PSG formasını ve Katar'daki Dünya Kupası'nda Ronaldinho'nun imzaladığı formasını sattı.


Bu iki yıldız ismin formasını iki ayrı kişiye, toplamda 1.2 milyon TL karşılığında satan Burak Özdemir, "Formaları teslim ettik Allah razı olsun. Miktar : 1.200.000 TL" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Messi'nin formasını 1 milyon TL, Ronaldinho'nun formasını ise 200 bin TL karşılığında sattı.


Paylaştığı dekontlar;


#CZN Burak
#Lionel Messi
#Ronaldinho
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
CZN Burak Messi ve Ronaldinho formalarını sattı
Binaların deprem yönetmeliği nedir?
Bakanlık deprem bölgelerinin ihya sürecini 10 maddeyle sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
Felaketin yer kabuğuna etkisi: 80 saniye sürdü tek tek açıkladılar
Enerji Bakanlığı: Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz hatlarında sorun yok
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.