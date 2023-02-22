6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor.





Restoranına gelen futbolcularla çektiği videolar ile ünlü olan sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, depremzedeler için iki önemli ismin formasını satmaya karar vermişti. Aslen Hatay/Yayladağlı olan CZN Burak, Lionel Messi'nin kendisine gönderdiği imzalı PSG formasını ve Katar'daki Dünya Kupası'nda Ronaldinho'nun imzaladığı formasını sattı.





Bu iki yıldız ismin formasını iki ayrı kişiye, toplamda 1.2 milyon TL karşılığında satan Burak Özdemir, "Formaları teslim ettik Allah razı olsun. Miktar : 1.200.000 TL" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Messi'nin formasını 1 milyon TL, Ronaldinho'nun formasını ise 200 bin TL karşılığında sattı.





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