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Spor

CZN Burak formalarını bağışlıyor

Yaptığı yemek videoları ve konuk ettiği ünlü isimlerle tanınan CZN lakaplı Burak Özdemir, Ronaldinho ve Messi formalarını depremzedeler için açık arttırmaya çıkarttı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:11 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
CZN Burak, Ronaldinho'ya formayı imzalatırken.

CZN Burak, Ronaldinho'ya formayı imzalatırken.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor.


Restoranına gelen futbolcularla çektiği videolar ile ünlü olan sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, depremzedeler için iki önemli ismin formasını açık arttırmaya çıkarttı. Aslen Hatay/Yayladağlı olan CZN Burak, Lionel Messi'nin kendisine gönderdiği imzalı PSG formasını ve Katar'daki Dünya Kupası'nda Ronaldinho'nun imzaladığı formayı açık arttırma ile satışa sunduğu öğrenildi.


Messi'nin CZN Burak için imzaladığı ve depremzedeler için satışa çıkan forma.

Yayınladığı videoda formaları satışa çıkarttığını haber veren Özdemir, iletişim numarasını vererek kazancın Ahbap, AFAD veya Kızılay'a bağışlanmasını talep etti.



CZN Burak kimdir?


CZN lakabıyla tanınan Burak Özdemir, İstanbul'da doğmuştur. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Beş şubesi bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası adlı bir restoran zinciri sahibidir. Taksim, Aksaray, Etiler ve yurt dışında Dubai ve Tacikistan'da hizmet vermektedir.


Özdemir, sosyal medya platformlarında "Smiley bae" olarak tanınan bir internet ünlüsüdür ve Arap ve Anadolu mutfağına ait yemekleri yaparken gülümseyen tavrı ile ünlüdür. Burak Özdemir, babasının tekstil firmasından destek alarak 2009 yılında Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adında bir kebapçı açtı.


Zaman içinde birçok şube açarak lokanta zinciri oluşturdu. CZN, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlü oldu ve Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. O, videolarında kameraya odaklı ve yemek yapması sırasında gözlerini ayırmadan yapması ile tanınır.


#CZN Burak
#Lionel Messi
#Ronaldinho
#Depremzede
#Bağış
1 saat önce
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CZN Burak formalarını bağışlıyor
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