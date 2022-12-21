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De Paul'un notu ortaya çıktı

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının yankıları sürüyor. Tangocuların Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek kupaya uzanması sonrası dün akşam saatlerinde yaklaşık 4 milyon insan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te şampiyonluğun coşkusunu yaşarken De Paul'un aylar öncesine ait notu gündeme düştü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
De Paul Eylül ayında Messinin odasına not bırakmış!
Lionel Messi ve De Paul, Dünya Kupası'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Arjantin'de Dünya Kupası sevinci adeta kırk gün kırk gece sürüyor. İnsanlar sokaklarda Messi formalarıyla sevinci doyasıya yaşıyor.

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Başkent Buenos Aires'te 4 milyon insan, korteje eşlik ederek kupa coşkusunu yaşarken, her geçen gün Dünya Kupası'na ait yeni detaylar ortaya çıkıyor.

De Paul Dünya Kupası'nı not almış

Arjantin, Fransa'ya karşı nefes kesen maçın ardından penaltı atışlarıyla galip gelerek 36 yıllık Dünya Kupası bekleyişini sona erdirmişti.

Tüm bunların coşkusu yaşanırken Arjantin'in 7 numaralı ismi Rodrigo De Paul'un Eylül ayında tuttuğu bir not ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, Arjantin'in Honduras ve Jamaika' ile oynadığı dostluk maçları sırasında bir kağıda, o günün tarihini ekleyerek Dünya Kupası'nı kazanacaklarını yazmış.

De Paul, bu not kağıdını paylaşarak
De Paul, bu not kağıdını paylaşarak "Ben Rodrigo De Paul. Tarih 18/09/2022. Bu kağıdı imzalıyorum ve Dünya Kupası'nı kazanacağımızı söylüyorum" dediği kağıdı yayınladı.

  • De Paul, daha sonra bu notu Lionel Messi'nin odasında saklamış.

28 yaşındaki futbolcu, Arjantin'in oynadığı 7 maçta da süre alarak Dünya Kupası'nın kazanılmasında ciddi bir rol sahibi oldu.

Görünüşe bakılırsa De Paul, en az Messi kadar Dünya Kupası şampiyonluğuna inanmış.
Görünüşe bakılırsa De Paul, en az Messi kadar Dünya Kupası şampiyonluğuna inanmış.

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