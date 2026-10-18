Premier Lig'de sezonun golüne aday: Orta sahadan attı (VİDEO)
16:52, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 16:58, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Brightonlu futbolcuların gol sevinci.
İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun formasını giydiği Brighton ile Crystal Palace arasında oynanan maçta, sezonun en güzel gollerinden biri olmaya aday bir gole imza atıldı.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'da Diego Gomez, attığı golle maça damga vurdu.
Karşılaşmanın 7. dakikasında sahneye çıkan Diego Gomez, orta sahadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Diogo Gomez'in attığı gol:
Spor
Maçta korkutan anlar: Sahadan sedyeyle çıkarıldı
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