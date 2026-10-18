Fenerbahçe'ye müjde: Bireysel çalışmalara başladı
16:55, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 17:39, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Mert Müldür sakatlıktan döndü.
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcu Mert Müldür, saha çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Müldür'ün tedavi ve iyileşme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.
Milli futbolcunun tesislerde bireysel antrenmanlara başladığı görüldü. Oyuncunun takımla birlikte çalışmalara ne zaman katılacağı, durumunun günlük olarak değerlendirilmesinin ardından netleşecek.
Spor
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