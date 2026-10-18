Bjelica'dan Kasımpaşa'ya övgü: "Üç puanı hak ettiler"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, Kasımpaşa'yı aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Rakiplerinin kendilerinden daha iyi bir performans sergilediğini belirten Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizden daha iyi oynadılar ve 3 puanı hak ettiler. Özellikle ilk yarıda oyuncularımızdan istediklerimizi sahada göremedik. Kompakt kalmamız gereken bölgelerde bunu başaramadık ve ciddi boşluklar verdik. İlk yarının sonlarında bulduğumuz golle biraz umutlandık. İkinci yarıya da daha iyi başladık. Topu yerden daha fazla oynamaya ve yalnızca uzun toplara yönelmemeye çalıştık. Ancak ortaya koyduğumuz performansın ardından 4-1'lik sonuç, rakibimizin hak ettiği bir galibiyet oldu. Önümüzde yapmamız gereken çok iş var. Takımımızı geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Türk futbolu gelişimini sürdürüyor"

Süper Lig'in son 3 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini dile getiren deneyimli teknik direktör, Türk kulüplerinin transfer yatırımlarına dikkati çekti.

Bjelica, "Üç yıl aradan sonra fark ettiğim en önemli şey, özellikle büyük takımların çok önemli transferler yapması. Yalnızca büyük takımlar değil, ligin alt sıralarındaki ekipler de ciddi yatırımlarda bulunuyor. Bu durum Türk futbolunun gelişimine katkı sağlıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde iki, Avrupa Ligi'nde bir ve Konferans Ligi'nde bir Türk takımı mücadele ediyor. Lig, gelişimini her geçen gün sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"En doğru ilk 11'i oluşturmaya çalışacağız"

Savunmada yaptıkları hatalara da değinen Bjelica, takımın performansını bir bütün olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Yunus ile Erakovic arasında yaptığı oyuncu değişikliğinin nedenini açıklayan Hırvat çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Takım kazanıyorsa birlikte kazanıyor, kaybediyorsa da birlikte kaybediyor. Yunus-Erakovic değişikliğini, savunmada biraz daha sakinlik sağlamak ve pas tercihlerimizi daha kaliteli hâle getirmek için yaptım. Bu kararım Yunus'un kötü oynamasıyla ilgili değildi. Yaptığımız hataların ardından ikinci ve üçüncü golleri de yedik Takımda bazı değişiklikler olabilir. Aldığınız kararlar işe yaramıyorsa, sahaya çıkan futbolcular istediğiniz performansı gösteremiyorsa veya öz güven eksikliği yaşayan oyuncular varsa, hazır durumdaki isimlere şans vereceğiz. Tüm antrenmanlarda oyuncularımızı değerlendirecek, elimizden gelenin en iyisini yaparak en doğru ilk 11'i oluşturmaya çalışacağız."

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