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Dembele'de işlem tamam

Beşiktaş, Siriki Dembele'nin transferi için kulübü Bournemouth ile anlaşma sağladı. İngiliz basını, siyah-beyazlı kulübün Dembele için ödeyeceği kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu da yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dembelenin Beşiktaşa maliyeti
Dembele, Bournemouth formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere’de buldu. Bournemouth ile anlaşan Beşiktaş’ın Siriki Dembele için ödeyeceği kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu da belli oldu.

İngiliz basınından Talk Sport’ta çıkan habere göre; siyah-beyazlılar Fildişi Sahili asıllı İskoç oyuncunun kiralık olarak transferi için Bournemouth ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dembele’yi 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Sterlin ödeyecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon Sterlin olacağı belirtildi.

Bournemouth ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Siriki Dembele, Peterborough United’dan transfer edilmişti. Dembele, geçen sezon ise 13 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.

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