Denizlispor'dan Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Galatasaray kupadan elendi

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İBB'deki teröristlerin araştırılması İYİ Parti'yi rahatsız etti: 'Bu zırvadır' diyen Aytun Çıray'dan tuhaf savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alınan terör bağlantılı kişilerin araştırılması için atılan adım İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ı rahatsız etti. Terörden hüküm giymiş kişinin işe alınması ile kamuda çalışan bir kişinin görevine devam ettiği sırada cinayet işlemesini bir tutan Çıray, "Yarın bir gün herhangi bir kamu kurumunda çalışan birisi cinayet işlese o kamu kurumunun başını da mı sorumlu tutacaksınız." ifadelerini kullandı.