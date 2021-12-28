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Denizlispor'dan Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Galatasaray kupadan elendi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 1. lig ekiplerinden Denizlispor ile karşılaştı. Denizlispor, 120 dakikası 3-3 biten ve penaltılara uzayan maçta Galatasaray'ı mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispordan Türkiye Kupasında büyük sürpriz: Galatasaray kupadan elendi
Denizlispor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 1. lig ekiplerinden Denizlispor ile karşılaştı. Denizlispor, 120 dakikası 3-3 biten ve penaltılara uzayan maçta Galatasaray'ı mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada Emre Kılınç sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Muhammed’in altıpasa girmeden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

7. dakikada sağ kanattan Morutan’ın ceza alanına ortaladığı topa arka direkte Cicaldau’nun kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir oyun alanına çeldi. Daha sonra savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun rakip yarı sahaya geçer geçmez Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı alan İlhan Depe’nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada sağ kanatta Gökhan Süzen’den meşin yuvarlağı alan Muhammed’in bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortada Barış Alper’in altıpas içindeki kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir çeldi. Dönen topa sol çaprazdan hareketlenen Cicaldau’nun müsait pozisyondaki şutunu Albdülkadir çizgiden çıkararak gole izin vermedi.

29. dakikada Emre Kılınç’tan topu alan Alpaslan Öztürk’ün hafif sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut kaleci Abdülkadir’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

38. dakikada Denizlispor yarı sahası sağ kanadı taç çizgisine yakın noktada Cicaldau’dan topu kapan Bünyamin, bekletmeden pasını ileriye gönderdi. Galatasaray savunmasındaki boşluğu değerlendirerek hareketlenen ve meşin yuvarlağın sahibi olan Darri, ceza alanına girdikten sonra kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

44. dakikada Taylan’dan pası alan Muhammed, topla sağ tarafa doğru hareketlendikten sonra kaleci Abdülkadir’in de kalesini terk ettiğini gördüp ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

Detaylar geliyor...
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