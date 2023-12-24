Derbi beklentilerin altında kaldı: Topun oyunda kaldığı süre '43 dakika'

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı.
Derbide iki takım etkili olmakta sıkıntı yaşarken topun oyunda kalma süresinin azlığı futbolseverler tarafından dikkatlerden kaçmadı.
Oyun çok kez faul düdükleri ile kesintiye uğrarken yüksek bir tempo ortaya çıkmadı. İlk yarıda topun oyunda kalma süresi 22 dakika 10 saniye olarak kayda geçti.
Dev maçta oyun sık sık faul düdükleriyle dururken topun oyunda kalma süresi 43 dakika 8 saniye olarak ölçüldü.
Fenerbahçe, maçta isabet şut bulamazken Galatasaray karşılaşmayı bir isabetli şutla tamamladı.