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Spor

Derbi beklentilerin altında kaldı: Topun oyunda kaldığı süre '43 dakika'

Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dev derbide uzatmalar dahil 97 dakika süren müsabakada topun oyunda kalma süresi 43 dakika 8 saniye olarak kayda geçti.

21:30 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:56 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Derbide oyun hayal kırıklığı yarattı.
Derbide oyun hayal kırıklığı yarattı.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı.


Derbide iki takım etkili olmakta sıkıntı yaşarken topun oyunda kalma süresinin azlığı futbolseverler tarafından dikkatlerden kaçmadı.


Oyun çok kez faul düdükleri ile kesintiye uğrarken yüksek bir tempo ortaya çıkmadı. İlk yarıda topun oyunda kalma süresi 22 dakika 10 saniye olarak kayda geçti.


43 dakika 8 saniye

Dev maçta oyun sık sık faul düdükleriyle dururken topun oyunda kalma süresi 43 dakika 8 saniye olarak ölçüldü.


Bir isabetli şut

Fenerbahçe, maçta isabet şut bulamazken Galatasaray karşılaşmayı bir isabetli şutla tamamladı.


Sosyal medyada taraftarlar topun oyunda kalmasına böyle tepki gösterdi:







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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