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Diagne'nin takımı Chelsea'yi dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion, Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. West Bromwich'in karşılaşmadaki dördüncü golünü Mbaye Diagne kaydetti.

Haber Merkezi AA
Diagnenin takımı Chelseayi dağıttı
Diagne'nin gol sevinci.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Pulisic'in 27. dakikada attığı golle öne geçti ancak Thiago Silva'nın 29. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu noktadan sonra oyunun kontrolünü ele geçiren West Bromwich, Pereira'nın 45+2, 45+4, Robinson'ın 63, 90+1 ve Diagne'nin 68. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Chelsea'nin ikinci golü ise 71. dakikada Mount'tan geldi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiraladığı Diagne, Premier Lig'deki 10. maçında 2. golünü kaydetti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi bitti. West Bromwich, puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 51 puanda kaldı.


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