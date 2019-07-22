Diagne’ye peşin para isteniyor

Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında kadrosuna attığı ancak beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile anlaşmak üzere. Senegalli oyunucunun transferi konsunuda bir süredir görüşmelerini devam ettiren iki kulüp 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Al Nassr’ın yaptığı 13 milyon Euro’luk teklife 15 milyon Euro ile karşılık veren sarı-kırmızılıların, en son sunulan 14 milyon Euro’luk teklifi bir şartla kabul ettiği öğrenildi. Galatasaray, Suudi Arabistan ekibinden bonservis bedelini peşin olarak istiyor. Gomis’in Al Hilal’a transferinde bonservisinin son taksidinin 2 ay gecikmesini örnek gösteren sarı-kırmızılı yönetim bir daha böyle bir şey yaşanmaması için Al Nassr’dan oyuncuya ödenecek olan bonservis ücretinin peşin olarak ödenmesini istediği öğrenildi.

FORVETE YENİ ADAY BOATENG

Mbaye Diagne’nin ayrılmasının ardından forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın son olarak Sassuolo forması giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle yarım sezonluğuna Barcelona’da forma giyen Boateng’in aynı şekilde düşük bir kiralama bedeliyle kadroya katılmak istendiği alınan bilgiler arasında yer alıyor. İtalyan ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boateng, yeniden Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek istiyor. Galatasaray teknik heyetinin ise çok yönlü olması nedeniyle Boateng’e sıcak baktığı öğrenildi. Boateng, santrforun dışında on numara, merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Ganalı forvet, kariyerinde Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Milan, Schalke 04 ve Barcelona gibi birbirinden önemli takımların formasını giydi.

Kıran kırana idman



Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, tam sahada kıran kırana çift kale maç yaptı. Maçta Hasan Şaş da oynarken, Donk’un sert müdahalesiyle yerde kaldı ve bir süre sekerek oynadı. Yeni transfer Ozornwafor da Atalay Babacan’a sert girerken, Emre Taşdemir de kalçasını kale direğine çarptı. İki futbolcu da tedavi sonrası maça devam etti. Antrenmana özel durumu nedeniyle izin alarak İstanbul’a dönen Selçuk İnan katılmadı. Şener, Erencan Yardımcı, Ömer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda çalıştı. Çift kale maçta 1 gol atan Yunus Akgün’ün performansı dikkati çekerken, Nagatomo’nun attığı golün de ve pasını verdi ve Beyaz takım maçı 2-0 kazandı. Beyaz takımda Yunus ve Atalay, yeşil takımda ise Jimmy Durmaz performanslarıyla ön plana çıktı.

Ayrılmalarından korkuyorum

Genk Teknik Direktörü Felica Mazzu, Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Mbwana Ally Samatta’nın geleceği hakkında konuştu. Geçen sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken Sander Berge ve Mbwana Samatta’nın takımda kalmasını istediğini vurgulayan teknik direktör Mazzu, sık sık oyuncularıyla görüşme yaptığını söyledi. Genk’in Mechelen’i 3-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı kazandıkları maçından ardından konuşan Felice Mazzu, “Umarım Samatta ve Berge bizimle kalırlar. Sürekli takımda kalmalarını istediğimi ve benim için çok önemli olduklarını bilmelerini sağlıyorum. Ama yine de ayrılmalarından korkuyorum” dedi.