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Spor

Douglas tutuklandı

Türkiye'de Sivasspor ve Beşiktaş formaları giyen Brezilyalı futbolcu Douglas'ın, yasa dışı ateşli silah kullanmaktan tutuklandığı bildirildi.

14:11 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Douglas, Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkmıştı.

Douglas, Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkmıştı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira dos Santos, ülkesinde bulunan bir yat limanının otoparkında havaya ateş açtı.


Şikayet üzerine olay yerine gelen Brezilya polisi, 32 yaşındaki futbolcuyu kamuya açık alanda yasa dışı silah kullanmaktan tutukladı. Suçunu itiraf eden Douglas'ın silahı ormanlık alana attığı bildirildi.


Kariyerinde Barcelona ve Benfica bulunan Douglas, Türkiye'de de Sivasspor ve Beşiktaş formaları giymişti.





#Brezilya
#Douglas
#Beşiktaş
39 dakika önce
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