Douglas tutuklandı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira dos Santos, ülkesinde bulunan bir yat limanının otoparkında havaya ateş açtı.

Şikayet üzerine olay yerine gelen Brezilya polisi, 32 yaşındaki futbolcuyu kamuya açık alanda yasa dışı silah kullanmaktan tutukladı. Suçunu itiraf eden Douglas'ın silahı ormanlık alana attığı bildirildi.

Kariyerinde Barcelona ve Benfica bulunan Douglas, Türkiye'de de Sivasspor ve Beşiktaş formaları giymişti.