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Dünyanın konuştuğu defans oyuncusu: 179 gole direkt etki etti

Dünya futbolunda son dönemlerde bekte forma giyen futbolcuların performansları büyük önem kazandı. Savunmadan ziyade hücumda da takımlarına katkı sağlamaları beklenen bek oyuncuları arasında öyle biri var ki istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Bahsettiğimiz oyuncu Rangers'ın 30 yaşındaki sağ beki James Tavernier.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın konuştuğu defans oyuncusu: 179 gole direkt etki etti
James Tavernier - Rangers

2015 yılından bu yana İskoç devi Rangers'ın formasını giyen İngiliz sağ bek James Tavernier, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 10 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bir bek oyuncusu olmasına rağmen skora fazlasıyla katkı veren Tavernier, 2015'te 250 bin euro karşılığında transfer olduğu Rangers'ta adeta bir efsane haline geldi. İngiliz bek oyuncusu İskoç ekibinde geçirdiği 7 yılda tam 179 gole direkt katkı sağladı.

  • Tavernier, Rangers formasıyla çıktığı 329 resmi maçta 75 gol attı 104 de asist yaptı.

Rangers ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tavernier, İskoç ekibinin kaptanlığını yapıyor.
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