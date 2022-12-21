Spor Dursun Özbekten iddialı Şampiyonlar Ligi mesajı
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Dursun Özbek'ten iddialı Şampiyonlar Ligi mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Dursun Özbekin Şampiyonlar Ligi Kupası hakkındaki açıklaması
Dursun Özbek

Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık'taki yerleşkesinde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Dursun Özbek, bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" diye cevap verdi.

Icardi için sezon sonuna işaret etti

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu ancak finansal durumun da önemli olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli" diye konuştu.

"Ronaldo'nun maliyetini karşılamak mümkün değil"

Özbek, bir başka öğrencinin Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili sorusu üzerine, "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez? Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Ronaldo bir dünya yıldızı, istemiyorum gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar. Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray" ifadelerini kullandı.

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