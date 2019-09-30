Edinson Cavani Galatasaray maçında yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim Salı günü karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Galatasaray'ın rakibi PSG UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakipGalatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001’de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor.En son 2001’de rakipGalatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Mart 2001’de Fransa’da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı.Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.Retour à l'#UCL dès mardi 🔙Direction Istanbul ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7HeLsfVDeZ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2019 Fransızlar ile 17 kez karşılaştıGalatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.Galatasaray-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim Salı günü karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak ve beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.📌Galatasaray, PSG ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi✅2 galibiyet❌2 mağlubiyet⚽Atılan gol: 5🥅Yenilen gol: 8 pic.twitter.com/Iw4j5rHO5u— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2019 Neymar cezalıGalatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.Son 30 yılın en kötü Galatasaray'ıGalatasaray, Fransa futbolunu bilen futbolculara sahipSarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:"Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)"Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, FalcaoUEFA @ChampionsLeague 2019-2020 Sezonu A Grubu'nda evimizde Paris Saint-Germain karşısına çıkacağımız ikinci hafta mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. #UCL pic.twitter.com/wo0fjaNW2N— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2019

Neymar cezalı

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Cavani, Neymar, Draxler yok

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu. Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise maç kadrosunda yer aldı.

PSG'nin kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent

Savunma: Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi Nianzou, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier

Orta saha: Angel Di Maria, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Adil Aouchiche

Forvet: Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Eric Maxim Choupo-Moting