Ekvador-Brezilya maçında korkutan pozisyon: Alisson'dan Enner Valencia'ya tehlikeli hareket

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador sahasında Brezilya ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Brezilya, Casemiro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Ekvador, Caicedo ile eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi: 1-1.
- Alisson'dan Valencia'ya tehlikeli hareket
- Karşılaşmanın 29. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, ceza sahası dışında yaşan bir pozisyonda Fenerbahçeli Enner Valencia'ya sert bir hareket yaptı. Yaşanan pozisyon sonrasında kırmızı kart gören Alisson, VAR müdahalesinin ardından sarı kart ile cezalandırıldı. Enner Valencia ise 90 dakika sahada kaldı.
ALE JAJA! Trzecia czerwona kartka w ciągu kilku minut. Tym razem z boiska wylatuje drugi bramkarz, Alisson! Ale on trafił czysto w piłkę! Czy VAR to odwoła? #ECUBRA pic.twitter.com/UX2MPQtUpL
ALE JAJA! Trzecia czerwona kartka w ciągu kilku minut. Tym razem z boiska wylatuje drugi bramkarz, Alisson! Ale on trafił czysto w piłkę! Czy VAR to odwoła? #ECUBRA pic.twitter.com/UX2MPQtUpL— Brazylijski futbol 🇧🇷⚽ (@BrazyliaFutbol) January 27, 2022