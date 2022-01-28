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Ekvador-Brezilya maçında korkutan pozisyon: Alisson'dan Enner Valencia'ya tehlikeli hareket

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador ile Brezilya 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'ya yaptığı hareket, izleyenleri korkuttu. Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Alisson, VAR incelemesinin ardından sarı kart ile cezalandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ekvador-Brezilya maçında korkutan pozisyon: Alissondan Enner Valenciaya tehlikeli hareket
Alisson'ın Enner Valencia'ya yaptığı faul

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador sahasında Brezilya ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Brezilya, Casemiro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Ekvador, Caicedo ile eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi: 1-1.

  • Alisson'dan Valencia'ya tehlikeli hareket
  • Karşılaşmanın 29. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, ceza sahası dışında yaşan bir pozisyonda Fenerbahçeli Enner Valencia'ya sert bir hareket yaptı. Yaşanan pozisyon sonrasında kırmızı kart gören Alisson, VAR müdahalesinin ardından sarı kart ile cezalandırıldı. Enner Valencia ise 90 dakika sahada kaldı.
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