PREMİER LİG

Emery’nin yerine düşünülen isim Arteta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle koltuğu sallantıda olan menajer Unai Emery’nin yerine Mikel Arteta ismi anılmaya başlandı.

Haber Merkezi İHA
Arteta, Mesut Özil ile birlikte Arsenal'da forma giymişti.

Arteta, Mesut Özil ile birlikte Arsenal'da forma giymişti.

Arsenal’de son haftalarda alınan kötü sonuçlar, teknik direktör değişikliği konusunu da beraberinde getirdi. Londra temsilcisinin son olarak Leicester City’den aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından Unai Emery’nin yerine gelecek olan isimler de konuşulmaya başlandı.

Emery yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de 6. sırada yer alıyor.
Emery yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de 6. sırada yer alıyor.
Reuters

Arteta sesleri

Kırmızı-beyazlılarda Emery ile yolların ayrılması durumunda Arsenal’in eski kaptanı Mikel Arteta’nın ismi ön plana çıkıyor. Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak Manchester City’de görev yapan Arteta’nın olası kan değişiminde eski takımına teknik adam olarak geleceği ifade edildi.

Arteta, Machester City'de görev yapıyor.
Arteta, Machester City'de görev yapıyor.
Reuters

City engel olmayacak

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 2011- 2016 yılları arasında Arsenal forması giyen ve burada aktif futbol kariyerini tamamlayan Arteta’nın eski kulübü tarafından takımın başına getirilmek istenmesi durumunda City cephesinin İspanyol çalıştırıcıya engel olmayacağı ileri sürüldü.



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