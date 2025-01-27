Emre Kılınç ameliyat oldu

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, “Sağ el 2. metakarp kemiğinde oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale ile düzeltildi ve stabiliteyi sağlamak amacıyla plak tespiti yapıldı. Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve en kısa sürede günlük yaşamına dönmesi için gerekli destek sağlanacaktır” dedi.