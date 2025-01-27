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Emre Kılınç ameliyat oldu

Emre Kılınç ameliyat oldu

15:4827/01/2025, Monday
IHA
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Emre Kılınç elindeki kırığa rağmen maçta 90 dakikayı tamamlamıştı.
Emre Kılınç elindeki kırığa rağmen maçta 90 dakikayı tamamlamıştı.

Samsunspor’un Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sağ el ikinci parmak tarak kemiği (metakarp) kırılan Emre Kılınç, başarılı bir operasyon geçirdi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Emre Kılınç, sağ el ikinci parmak tarak kemiğindeki (metakarp) kırık nedeniyle ameliyat edildi.




“Başarılı bir operasyon geçirdi”

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, “Sağ el 2. metakarp kemiğinde oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale ile düzeltildi ve stabiliteyi sağlamak amacıyla plak tespiti yapıldı. Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve en kısa sürede günlük yaşamına dönmesi için gerekli destek sağlanacaktır” dedi.





#Samsunspor
#Emre Kılınç
#Süper Lig

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