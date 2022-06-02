Emre Tezgel'in menajerinden Fenerbahçe ve A Milli Takım açıklaması: Teklif yok

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen 16 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Emre Tezgel'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Genç santraforu yakından takip ettiği kaydedilen Fenerbahçe'nin, bu transfer için harekete geçtiği ifade edilmişti.

"Fenerbahçe teklifte bulunmadı"

Konuyla ilgili Emre Tezgel'in menajeri David Brammer, Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirten Brammer, sarı-lacivertlilerin teklifte bulunmadığını söyledi.

"Türkiye'den teklif almadık"

Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif gelmediğini söyleyen menajer David Brammer, "Türkiye'den teklif almadık. Avrupa'daki görüşmeler hakkında bilgi vermem doğru olmaz" dedi.

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"Teklife açığız"

Emre Tezgel'in Stoke City için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Brammer, şu anda İngiltere U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncu için Türkiye'den gelecek olan tekliflere açık olduklarını belirtti. David Brammer, "Emre'nin ailesi Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendirmeye açık. Stoke City, Emre’yi değerli ve gelecek vadeden bi oyuncu olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Emre Tezgel kimdir?