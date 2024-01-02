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Spor

Milli oyuncumuz Enes Ünal 7.5 ay sonra sahalara geri döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 19. haftanın açılış maçında Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Enes Ünal bu karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Golcü oyuncu, 7.5 ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

22:01 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Enes Ünal - Getafe
Enes Ünal - Getafe

Getafe, La Liga'da 19. haftanın açılış maçında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood, 70. dakikada ise Damian Suarez kırmızı kart gördü.

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen milli futbolcu Enes Ünal, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Enes, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk kez süre aldı.
Sakatlığı öncesinde Getafe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, takımında çıktığı 104 maçta 36 gol atmış 8 de asist yapmıştı.


#Enes Ünal
#Getafe
#La Liga
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