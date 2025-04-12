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Erciyes 38 FK'de 2 eksik var

Erciyes 38 FK'de 2 eksik var

17:1212/04/2025, Cumartesi
IHA
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Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Ferhat Timoçin
Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Ferhat Timoçin

Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Ağrı 1970 Spor maçında Ayhan ve Hüseyin Ekici’den yararlanamayacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Ağrı 1970 spor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Ligde 33 puanı bulunan mavi-siyahlılar, play-off hesapları yapan rakibi ile oynayacağı maçta takım kaptanı Ayhan Gürbüz ve Hüseyin Ekici’den yararlanamayacak.


Büyükçekmece Tepecikspor maçında gördüğü kart neticesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen kaptan Ayhan Gürbüz ile aynı maçta 60. dakikada oyundan çıkan Hüseyin Ekici, sakatlığından dolayı Ağrı 1970 Spor maçında oynayamayacak.





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