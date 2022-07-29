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Erdinç Sözer: Tur için mutluyuz

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Netanya engelini aşarak bir üst tura yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdinç Sözer: Tur için mutluyuz
Erdinç Sözer

Netanya Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik sorumlusu Erdinç Sözer, tur için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sözer, "Netanya da kuvvetli bir takım, onlara da saygı duymak gerekiyor. Onlar da pozisyon buldu. Beklediğimiz gibi çok mücadeleli bir maç oldu. Tur atladığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Takımı yeni bir rakibe ve yeni bir maça hazırlamaya yarından itibaren başlayacaklarını aktaran Sözer, Maccabi Netanya'yı da oynadıkları "candan, kalpten" futboldan dolayı tebrik etti.

Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin ise "Biz her zaman hedefli bir takım ve kulübüz. Ligde olsun Avrupa'da olsun maçtan maça, turdan tura gitmek istiyoruz. Her maçta her şey olabilir. Biz her maçı, her etabı kazanıp belirli bir duruma gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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