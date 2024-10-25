Erik ten Hag bardağı taşırdı: Fenerbahçe maçının ardından 41 yıl sonra bir ilk!

Premier Lig devi Manchester United, Fenerbahçe maçı sonrasında çok kötü serisini sürdürdü. ManU aynı zamanda bu sonuçla birlikte 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.

ERİK TEN HAG BARDAĞI TAŞIRDI

Manchester United, sezonun ilk üç Avrupa Ligi mücadelesini kazanamadı; Twente, Porto ve şimdi de Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı 1-1 berabere kaldılar. Kırmızı Şeytanlar şu anda Avrupa Ligi sıralamasında 21. sırada yer alıyor ve Türkiye'deki beraberlikleri Ten Hag'ın takımının artık berbat bir ölçütü geçtiği anlamına geliyor.

1 YILDIR GALİBİYET ALAMIYOR

United Avrupa'da bir yıldır galibiyet alamadı. Son galibiyetleri 25 Ekim 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşıydı, Andre Onana takımının üç puanı almasını sağlamak için uzatma dakikalarında bir penaltı kurtardı. O zamandan beri, Kırmızı Şeytanlar toplam altı maç oynadı, iki kez kaybetti ve diğer dört mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

41 YIL SONRA BİR İLK!

United ayrıca, son 11 Avrupa mücadelesinde yalnızca bir galibiyet elde etti ve son 41 yıldır Avrupa futbolunda en kötü seriyi yakaladı. Bu seri, 2022-23 Avrupa Ligi son 16 turunda Real Betis'i her iki maçta da yenmeleriyle başladı. Daha sonra, çeyrek finalin ilk ayağında Sevilla ile kendi evlerinde 2-2 berabere kaldılar ve deplasmanda 3-0 yenildiler.















