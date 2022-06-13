Spor Erling Haaland resmen Manchester Cityde
TRANSFER

Erling Haaland resmen Manchester City'de

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Norveç'li golcü Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Erling Haaland resmen Manchester Cityde
Erling Haaland, Manchester City formasıyla pozunu verdi.

Uzun süredir ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Erling Haaland'ı, Manchester City transfer ettiğini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada Haaland'ın, Premier lig ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. İngiliz ekibi bu transfer için Borussia Dortmund'a Haaland'ın serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro ödeyecek.

Haaland: "Benim ve ailem için gurur verici bir gün"

Resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan Haaland, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Her zaman City’i izledim. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil, heyecan verici ve benim gibi bir oyuncu için mükemmel olan birçok şans oluşturuyorlar. Bu kadroda çok fazla birinci sınıf oyuncu var ve Pep Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum. Gol atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum ve bunu burada yapabileceğimden eminim. Bu benim için harika bir hamle ve sezona başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı

22 yıl sonra aynı gün açıklandı

Manchester City, Erling Haaland transferini babası Alf-Inge'nin İngiliz ekibine transfer olduğu tarihten tam 22 yıl sonra aynı gün açıkladı.

  • 21 yaşındaki futbolcu, Dortmund ile toplamda 89 maça çıkmış ve 86 gol, 23 asistlik performans sergilemişti. Milli takımda ise 21 maça çıkan Haaland'ın 20 golü bulunuyor.
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