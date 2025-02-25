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Eski Beşiktaşlı Valerien Ismael'in yeni adresi İngiltere

Eski Beşiktaşlı Valerien Ismael'in yeni adresi İngiltere

21:0725/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teknik direktör Valerien Ismael
Teknik direktör Valerien Ismael

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ta görev yapan Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu.

Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Valerien Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ın başına geçti.


Rovers'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Valerien Ismael'in yeni baş antrenörümüz olarak atanmasından mutluluk duyuyoruz.


Fransız oyuncu, kulüple 2028 yılının Haziran ayına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve cumartesi günü ilk kez Ewood Park'taki yedek kulübesinde yer alacak."





#Valerien Ismael
#İngiltere Championship
#Blackburn Rovers

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