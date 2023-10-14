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Spor

EuroLeague skandal paylaşımı sildi

EuroLeague yönetimi, Anadolu Efes-Real Madrid maçında 'İsrail’e destek' şeklinde yayınladığı 'saygı duruşu' paylaşımını kaldırdı.

16:13 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

Maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

EuroLeague yönetimi, Anadolu Efes ile Real Madrid arasında perşembe günü oynanan maçla ilgili büyük bir skandala imza attı. Organizasyonun sosyal medya hesabından maç öncesi yapılan saygı duruşu, "İsrail’deki terör saldırıları onuruna" notuyla paylaşıldı.


EuroLeague'in bu paylaşımına tepki yağarken, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan saygı duruşu, "Ortadoğu'da hayatlarını kaybedenler için" şeklinde anons edildiği öğrenildi.


EuroLeague yönetimi, resmi hesabından yaptığı skandal paylaşımı kaldırdı. Anadolu Efes'in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.








#EuroLeague
#Filistin
#İsrail
#Anadolu Efes
#Real Madrid
42 dakika önce
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