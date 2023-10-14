EuroLeague skandal paylaşımı sildi

Maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.
EuroLeague yönetimi, Anadolu Efes ile Real Madrid arasında perşembe günü oynanan maçla ilgili büyük bir skandala imza attı. Organizasyonun sosyal medya hesabından maç öncesi yapılan saygı duruşu, "İsrail’deki terör saldırıları onuruna" notuyla paylaşıldı.
EuroLeague'in bu paylaşımına tepki yağarken, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan saygı duruşu, "Ortadoğu'da hayatlarını kaybedenler için" şeklinde anons edildiği öğrenildi.
EuroLeague yönetimi, resmi hesabından yaptığı skandal paylaşımı kaldırdı. Anadolu Efes'in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.