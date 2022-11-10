Spor Fasın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu
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Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Kadroda Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss de yerini aldı. Öte yandan daha önce Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Hakim Ziyech de geri döndü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fasın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu mu? Romain Saiss Fas Milli Takımı kadrosuna alındı mı?
Fas Futbol Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Walid Regragui, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Fas'ın 26 kişilik kadrosuna, Beşiktaş'tanRomain Saiss'i de dahil etti.

F Grubu'nda Belçika, Kanada ve Hırvatistan ile karşılaşacak Fas'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Münih), Nayef Aguerd (West Ham United), Badr Benoun (Katar), Romain Saiss (Beşiktaş), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest).

Orta saha: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca).

Forvet: Hakim Ziyech (Chelsea), Amine Harit (Olimpik Marsilya), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (El-Ittihad).

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?

2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu. Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. FIFA, Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcular için takımlara günlük 10 bin dolar ödeme yapacak.

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