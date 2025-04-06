Fatih Tekke: Bir fırsat maçıydı ve bunu kaçırdık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle;

'Kritik bir pozisyon vardı'

"Çok üzgünüz, bizim için bir fırsat maçıydı. Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şutu vardı, iç sahadaki en etkisiz kaldıkları maç oldu. İkinci yarı beklerken, penaltı oldu. Olabilir. İlk yarıda da kritik bir pozisyon vardı. Beraberlikten sonra bize yakışmayan goller yedik."

'İlk yarı içeri daha farklı gidebilirdik'

"İlk yarı çalıştığımız şekilde her şeyiyle olumlu fırsatlar var. Direkten dönen top var. Rakibi özellikle bire birde yakaladığımız pozisyonlar var. İlk yarı içeri daha farklı gidebilirdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasını atlatmış olsaydık taraftar tepkisi büyüyecek diye düşünüyordum ama bir anda oyun hiç istemediğimiz bir duruma geldi. Bu durumları daha doğru geçirmemiz lazım, topa sahip olarak kontrolü yavaşlatmamız gerektiğini de söyledim ama bunu başaramadık."

'Kırmızı kart pozisyonu olabilirdi'

"Bugün oyuncularıma aynı şeyi söyledim, oyun olarak kazandık ama skor olarak istemediğimiz bir skor. Şu an ihtiyacımız olan şey tabela. İlk yarıdaki oyun ve orada karşılaştığımız durumlarla ilgili söyleyeceklerim var. Kırmızı kart pozisyonu olabilirdi. Daha kontrollü geçirmemiz lazım bu tip maçları. Oyuncuların arzu ve isteğinden memnunum."

'Daha iyisi olabilirdi, bugün o fırsatı kaçırdık'

"Ben takımda pozitif anlamda değişen şeyler olduğunu yaşayarak görüyorum. Bu maçta ilk yarıdaki oyunu görmezden gelemeyiz, bunu yapan bu oyuncular. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu belki konuşulmalı. Hemen hemen 1 ay oldu, 4. maçımız ve 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi. Daha iyisi olabilirdi, bugün o fırsatı kaçırdık. Oyuncuların coşkusu pozitifler bence. Bizim öncelikle normalleşecek kadar puanları toplayıp kupaya odaklanmamız lazım, hedefimiz orası. Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil."















