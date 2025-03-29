Fatih Tekke: Bütün eleştirileri bana yapsınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe beraberliği sonrası taraftara mesaj yolladı. Sabırlı olunması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Futbol oynamak istiyorsak, biraz bekleyeceğiz. Üstüne koyacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirirken taraftara mesaj yolladı
Fatih Tekke'nin maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil. 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Attığımız ilk gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum."
"20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler. Bütün eleştirileri bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsak, biraz bekleyeceğiz. Üstüne koyacağız."