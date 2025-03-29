Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.





Konuk takım 31. dakikada penaltıdan Romulo ile öne geçti. Bordo-mavililer bu gole bir dakika sonra Zubkov ile karşılık verdi.





Bu sonucun ardından Göztepe puanını 38'e, Trabzonspor ise 36'ya yükseldi.





Trabzonspor-Göztepe maç özetini izlemek için TIKLAYIN









Fatih Tekke, 19 yıl sonra teknik direktör olarak taraftarı önünde





Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.





Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 gün aradan sonra deplasmanda galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerde, taraftarlar Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.





Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi.





Trabzonsporlu oyuncular ısınmak için sahaya İstanbul'da bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının yazılı olduğu pankart ile çıktı. Ayrıca Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu forma da imzalanarak ailesine takdim edildi.

Fatih Tekke, Papara Park'ta böyle karşılandı pic.twitter.com/ovhp08Rt5o — SPOR (@yenisafakspor) March 29, 2025





Tekke'den zorunlu değişiklik





Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde en son RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.





Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta stoperde görev yapan oyuncular Batagov ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle bu mevkide Okay Yokuşlu ve Serdar Saatçi'ye görev verdi.





Banza'nın cezasına rağmen daha önceki maçlarda kanatlarda forma verdiği Sikan'ı tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturtan Fatih Tekke, sürpriz şekilde Enis Destan'ı santrfor olarak oynattı.





Sikan'ın yerine de geçen hafta yedek kulübesinden oyuna giren Zubkov, bu kez 11'de sahaya çıktı.





Trabzonspor'da kart cezalısı Simon Banza, sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ile henüz hazır olmayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic maç kadrosunda yer almadı.





Enis Destan 15 hafta sonra





Trabzonspor'da Enis Destan, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giydi.





En son ligin 12. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Enis Destan, 15 maç aradan sonra tekrar 11'de görev aldı.





Enis Destan, ayrıca bordo-mavili formayla 61. resmi karşılaşmasına çıktı.





Karadeniz ekibinde, Serdar Saatçi de 9 maç sonra ilk 11'de sahaya sürüldü.





Maçın önemli dakikaları





29. dakikada ceza alanı içinde Ogün Bayrak, Visca ile ceza alanı ön çizgisine yakın yerde girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şanslan, Visca'ya faul yapıldığı kararını verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Ali Şanslan, Visca'nın faul yaptığını tespit ederek penaltı kararını verdi.





31. dakikada Romulo, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1





32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Orta alandan aldığı top ile ilerleyen Mustafa Eskihellaç, topu ceza alanı sağ tarafındaki Zubkov'a aktardı. Bu futbolcu da yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1





37. dakikada sol taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde altıpas içinde hafif çapraz pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top yandan auta gitti.





40. dakikada Malheiro'nun derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Enis Destan'ın şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.





44. dakikada Mendy'in uzun pasında, sağ çaprazda topu kontrol eden Zubkov, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.





45+2. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Lis, yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.





71. dakikada Romulo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Emersonn'un şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.





78. dakikada Draguş'un pasında, ceza alanı sağ çaprazında Mendy'in şutunda, top üsten auta gitti.





90+4. dakikada Taha Altıkardeş'in soldan ortasında,Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.





Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.











