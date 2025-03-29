Trabzon'da maçı izleyen Hacıosmanoğlu'na tepki büyük

Hacıosmanoğlu karşılaşmayı tribünden takip etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe maçını tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar, maçı izleyen başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.
Bordo-mavili taraftarlar, maçı izleyen başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi. Stadyumda "Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa." sloganları atıldı.
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