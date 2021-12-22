Fenerbahçe 9 kişilik rakibini mağlup edemedi: Karagümrük'te Viviano duvar ördü

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaştı. 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynayan Karagümrük, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
29. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare’nin ortasında ceza sahası içinde Adnan Uğur’dan seken topu alan Mesut Özil’in penaltı noktası üzerinde vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
GOL!
- 31. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic’in ceza sahası içine girip kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada ceza sahası içinde Pelkas’ın vuruşunda Burak Bekaroğlu’nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
38. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
GOL!
- 40. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı kaleci Viviano’nun solundan ağlara gönderdi. 1-1
49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında bulunan Pelkas’ın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine hareketlenen Mert Hakan Yandaş’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
71. dakikada Sosa’nın pasında ceza sahası dışı sağında topu alan Nazım Sangare’nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.
83. dakikada Nazım Sangare’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.
90+2. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Mesut Özil’in ortasında arka direkte topla buluşan Enner Valencia’nın kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.
Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynanayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi pic.twitter.com/qWKQFSMzgy
Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynanayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi pic.twitter.com/qWKQFSMzgy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 22, 2021
Takımın başında Zeki Murat Göle
- Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük karşısında sahaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. Bu maçta takımı 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren Göle, 2019-2020 sezonunda da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından 2 maçta sarı-lacivertlilerin başında yer almıştı.
Volkan Demirel eski takımına karşı
- VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı. Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Volkan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. İstanbul temsilcisinde 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra deneyimli oyuncu Caner Erkin de eski takımına karşı mücadele etti.