Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Burak Pakkan olacak.
Debide Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak.