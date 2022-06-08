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Fenerbahçe Carlos Vinicius ve Erison Danilo için harekete geçti

Takımın başına Portekizli hoca Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Jesus'un isteği üzerine Carlos Vinicius ve Erison Danilo için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Carlos Vinicius ve Erison Danilo için harekete geçti
Erison Danilo

Forvet hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın, forvet listesinde Brezilya ekibi Botafoga’dan 23 yaşındaki Erison ile bonservisi Benfica’da olan ve kiralık olarak PSV Eindhoven’da forma giyen Carlos Vinicius yer alıyor.

Erison Danilo ile görüşmelere başladı

Sarı-lacivertliler, Erison’un transferi için Botafogo kulübü ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Kulübüyle 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erison, 19 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Erison’un bonservisinin yüzde 40’ına sahip bulunan Brezilya kulübü, futbolcusu için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

  • Diğer aday Carlos Vinicius
  • Sarı-lacivertlilerde forvete diğer aday ise PSV Eindhoven ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Brezilyalı golcü Carlos Vinicius. PSV Eindhoven Teknik Direktörü Ruud Van Nistelrooy, 1.90’lık Brezilyalı golcüyü kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe’nin Vinicius ve Benfica kulübüyle temasa geçtiği, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi. Brezilyalı golcünün de Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ve Jesus ile yeniden çalışmak istediği öğrenildi. Daha önce Jesus’un Benfica’da çalıştığı Vinicius, 2019-20 sezonunda Portekiz Ligi’nde gol kralı olmuştu. 1.90 boyundaki Vinicius bu sezon PSV’de kiralık oynadığı 23 maçta 6 gol atıp, 6 da asist yaptı.

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