Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62'ye yükseltirken, Göztepe ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Göztepe ise deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak.

Seri 9 maça çıktı

Ligde Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, arka arkaya beşinci galibiyetini alırken, aynı zamanda yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarttı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e indirdi.

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Mağlubiyet serisi 10 maça çıktı

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Göztepe'de kötü gidişat devam ediyor. İzmir ekibi, ligde oynadığı son 10 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, kaleci Piric ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 2-0.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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