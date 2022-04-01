​Fenerbahçe gurbetçi oyuncuların peşine düştü

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler birçok ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe gurbetçi oyuncuların peşinde
Fenerbahçe, özellikle gurbetçi yerli oyunculara odaklanmış durumda. Sarı-lacivertliler, İtalya ekibi Sassuolu forması giyen milli sağ bek Mert Müldür ve stoper Kaan Ayhan’ın yanı sıra Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen’in sağ kanat oyuncusu Eren Sami Dinkçi gibi isimleri gündemine aldı.
- Fenerbahçe, AZ Alkmaar’dan 19 yaşındaki Yusuf Barasi, Bayern Münih’ten 16 yaşındaki Kenan Yıldız ve Eyüp Aydın gibi gelecek vadeden genç yıldızlar için de temasta.