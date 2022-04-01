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Fenerbahçe gurbetçi oyuncuların peşine düştü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Avrupa'da oynayan gurbetçi oyunculara gözünü çevirdi. Sarı-lacivertliler, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Eren Sami Dinkçi, Yusuf Barasi gibi oyuncuları gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe gurbetçi oyuncuların peşine düştü
Yusuf Barasi bu sezon 23 maçta, 6 gol ve 1 asistle oynadı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler birçok ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe gurbetçi oyuncuların peşinde

Fenerbahçe, özellikle gurbetçi yerli oyunculara odaklanmış durumda. Sarı-lacivertliler, İtalya ekibi Sassuolu forması giyen milli sağ bek Mert Müldür ve stoper Kaan Ayhan’ın yanı sıra Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen’in sağ kanat oyuncusu Eren Sami Dinkçi gibi isimleri gündemine aldı.

  • Fenerbahçe, AZ Alkmaar’dan 19 yaşındaki Yusuf Barasi, Bayern Münih’ten 16 yaşındaki Kenan Yıldız ve Eyüp Aydın gibi gelecek vadeden genç yıldızlar için de temasta.

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